حازم إمام: كولر مدرب كبير جدا وبيعرف يستغل إمكانيات لاعبى الأهلى بشكل رائع

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القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن مارسيل كولر مدرب الأهلى مدرب كبير جدا وعارف يستغل كل إمكانيات لاعبى الأهلى بشكل رائع وأفضل مدرب رأيته بيعمل روتيشن.

وقال حازم إمام فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "الأهلى رغم أنه مجهد وتعبان من ضغط المباريات إلا أنه هو اللى عنده حافز وهو اللى ضاغط وعاوز يسجل ويفوز رغم انه محتاج 4 نقاط فقط من 5 مباريات، على عكس المقاولون العرب اللى محتاج النقاط لكى يحافظ على فرص البقاء أو حتى نقطة، لكن الأهلى لم يمنحه الفرصة".

وأضاف: "كولر مدرب كبير جدا، ومن أكتر المدربين نجاحا فى عمل التبديلات والروتيشن وتقسيم المباريات، كمان عنده حاجة مش موجودة فى أى مدرب كل مباراة بيكون محفز اللاعبين بشكل كبير وتحس أنهم محتاجين الفوز بأى طريقة".

وتابع نجم الزمالك السابق: "لاعبو الأهلى لديهم إمكانيات كبيرة، وكولر عارف يستخدمها بشكل جيد فى طريقة اللعب، وقادرين على إنهاء الهجمات بشكل متنوعة ولديهم حلول ودا يرجع لمدرب الأهلى".

حقق فريق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما حاليا على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليقترب ذئاب الجبل من الهبوط إلى دوري المحترفين.

بهذا الفوز وصل فريق الأهلي إلى النقطة 78 في صدارة الدوري، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.