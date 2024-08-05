شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريو دراماتيكى يُنقذ المقاولون من الهبوط للمظاليم ومغادرة دوري نايل والان مع تفاصيل الخبر

هبط فريق المقاولون العرب، إكلينيكياً إلى دوري المحترفين للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها ذئاب الجبل أمام الأهلي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 والمؤجلة من الدوري.

ويتبقى لذئاب الجبل مباراتين فقط في الدوري، أمام الإسماعيلي والجونة، في حال الفوز بهما لن يتخطى حاجز الـ 31 نقطة، وهو نفس رصيد فريق فاركو في الوقت الحالي، حيث يصب فارق الأهداف في مصلحة الفريق البرتقالي.

ويحتاج المقاولون العرب إلى تعثر فاركو بالهزيمة في آخر مباراتين، وتوقف رصيده عند النقطة 31، بالإضافة إلى فوز المقاولون بآخر مباراتين بشرط أن يقلص فارق الأهداف مع فاركو الذي يصب في صالح فاركو، في ظل التساوي في المواجهات المباشرة بين الفريقين بعدما انتهت مباراتيهما بالتعادل الإيجابي 1/1.

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول الدوري برصيد 25 نقطة بعدما خاض 32 مباراة، سجل خلالها المقاولون 31 هدفاً واستقبل 55.

تأسس نادي المقاولون العرب عام 1973، وفي موسم 1978-1979 صعد الفريق للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه و احتل المركز الرابع

إبتعد نادي المقاولون العرب عن الدوري المُمتاز بعد هبوطه للدرجة الثانية ثلاث مواسم: في المرة الأولى هبط الفريق في موسم 1992- 1993، وصعد في الموسم التالي للدوري المُمتاز، وفي المرة الثانية هبط المقاولون في موسم 2003 - 2004، واستمر أيضاً في موسم 2004-2005 بالقسم الثاني وصعد في الموسم التالي للدوري المُمتاز.

بطولات المقاولون العرب 8 ألقاب

حقق المقاولون بطولة الدوري المصري مرة واحدة 1982، وتوج بكأس مصر 3 مرات أعوام: (1990, 1995, 2004)، وحصد السوبر المصري مرة واحدة عام 2004.

أما في فريقيا فحدث ولا حرج، حيث نجح ذئاب الجبل في التتويج ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 3 مرات أعوام: (1982، 1983، 1996).

فيما حصد ذئاب الجبل لقب الوصيف ببطولة كأس السوبر الأفريقي عام (1997)، وكذلك كأس العرب أبطال الكؤوس في عام (1991).