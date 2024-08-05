شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 4 / 8 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 4 أغسطس 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها بيراميدز يفوز على زد ويؤجل حسم الأهلي للقب الدوري، استبعاد أحمد عيد من المنتخب الأولمبي بسبب الإصابة.

بيراميدز يهزم زد بهدفين مقابل هدف.. وحسم لقب الدورى للأهلى يتأجل

فاز بيراميدز على زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الدفاع الجوى في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ29 ليؤجل حسم الأهلى للقب الدورى إلى المباراة المقبلة .



مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر.. الأهلي يواجه فاركو 20 أغسطس

حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر وجاءت كالتالي:

حكام أجانب لنهائي كأس الرابطة بين الطلائع وسيراميكا

تقرر إسناد نهائي بطولة كأس الرابطة الذي يجمع طلائع الجيش وسيراميكا يوم 7 أغسطس الجاري إلى طاقم حكام أجانب، سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة.

زلزال الأهلي يضرب المقاولون برباعية في الدوري ويُقربه من المظاليم

حقق فريق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما حاليا على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليقترب ذئاب الجبل من الهبوط إلى دوري المحترفين.

ميكالى: حلم الميدالية الأولمبية لا يزال ممكنا وسنفعل كل شىء لتحقيقه

أكد روجيرو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، أنه سعيد بوصول المنتخب إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 لأول مرة منذ 60 عاماً.

منتخب مصر لكرة اليد يهزم الأرجنتين 34 - 27 فى أولمبياد باريس

فاز المنتخب الوطني لكرة اليد على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 34-27 فى ختام دور المجموعات لتحديد مراكز مجموعته فى أولمبياد باريس 2024 ، بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 26-25 .

محمد حمدى يشارك بدلا من أحمد عيد فى قائمة المنتخب الأولمبى أمام فرنسا غدا

تقرر استبدال أحمد عيد لاعب المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بزميله محمد حمدي فى القائمة الأساسية قبل مباراة منتخب مصر الأولمبي وفرنسا غدا فى الدور قبل النهائي لدورة الألعاب الأولمبية الجارية فى باريس.