شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يسأل كولر عن رحيل كهربا.. والسويسرى: "عندما يمتلك عروضًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الاهلى عن موقفه من رحيل مهاجم الفريق محمود كهربا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح كولر خلال تصريحات خاصة لليوم السابع قائلا " عندما يكون هناك عروض بشكل رسمى سوف أحسم الأمر فورًا ".

ووصل فريق الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر للفوز رقم 19 على التوالي عقب التغلب على المقاولون العرب برباعية في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في اللقاء المؤجل من الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وكسر كولر الرقم القياسي المسجل باسم مانويل جوزيه بعدد 17 مباراة متتالية في موسم 2004 / 2005 بعد الفوز على البنك الأهلي في الجولة الماضية، قبل أن تستمر أطول سلسلة وتصل للمباراة رقم 19 على التوالي.

وحقق فريق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما حاليا على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليقترب ذئاب الجبل من الهبوط إلى دوري المحترفين.

بهذا الفوز وصل فريق الأهلي إلى النقطة 78 في صدارة الدوري بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.