هاتريك وسام في المقاولون يُقرّب الأهلي من الدوري الــ44 (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - اكتسح الأهلي، نظيره المقاولون العرب بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما حاليا على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل وسام أبو علي هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 14 من عمر المباراة

وأحرز وسام أبو علي الهدف الثاني للأهلي والثاني له في الدقيقة 34 بطريقة رائعة بعد تصويبة الكرة على الطائر على يمين أبو السعود

وأحرز وسام أبو علي الهدف الثالث للأهلي "هاتريك" في مرمى المقاولون في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

وسجل بيرسي تاو الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 78 من رأسية متقنة بعد استقباله عرضية من الجبهة اليسرى.

بهذا الفوز وصل فريق الأهلي إلى النقطة 78 في صدارة الدوري بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.

ويحتاج المارد الأحمر إلى نقطة واحدة فقط للحصول على الدوري ال٤٤.