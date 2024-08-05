سر انقلاب كولر على أفشة في الاهلي 

كشف الإعلامي أمير هشام، السر وراء انقلاب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على محمد مجدي أفشة.

وأكد هشام في تصريحات عبر برنامجه “+90” على قناة النهار أن السويسري مارسيل كولر غاضب بشدة من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الاهلي، بسبب تصرفاته الأخيرة.

وأشار إلى أن كولر كان حذر أفشة أكثر من مرة وهو ما لا يلتزم به اللاعب، وهو ما تسبب في غضب المدرب، ولكنه قد يعود للمباريات الفترة المقبلة.

وكان الاهلي قد حقق الفوز أمام نظيره المقاولون بأربعة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وغاب أفشة عن المشاركة مع الاهلي خلال مباراة المقاولون العرب حيث تواجد على مقاعد البدلاء.

ويحتل الاهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 78 نقطة.