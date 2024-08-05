شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وإنبى اليوم الاثنين 5- 8 – 2024 فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع انبى باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ ترتيب الزمالك وإنبى في جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول الدوري برصيد 49 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 45 هدفاً وتلقت شباكه 30.

وفى المقابل، يحتل إنبى المركز التاسع فى جدول الدوري برصيد 43 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 35 هدف وتلقت شباكه 32.

2_نتيجة آخر ظهور للزمالك وإنبى في الدوري

وفاز الزمالك على الجونة بهدف دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة، فيما تعادل إنبى مع الاتحاد السكندري سلبياً في الجولة الأخيرة للمسابقة.

3_الزمالك يتفوق على إنبى في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 17.40 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لإنبى 5.60 مليون يورو.

4_ مواجهات الزمالك وإنبى

التقى الزمالك مع انبى في 38 مباراة قبل لقاء الليلة حقق الفارس الأبيض 19 فوزا مقابل 11 تعادلا، وفاز الفريق البترولى في 8 مباريات، وسجل لاعبوه 49 هدفا وتلقت شباكه 32.

وانتهت آخر مباراة جمعت الزمالك مع إنبى بفوز الفريق البترولى بهدفين مقابل هدف.

5_ أرقام جوميز مع الزمالك

لعب الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 32 مباراة حقق 18 فوز وسبعة تعادلات وتلقى الخسارة 7 مرات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 26، وتوج مع الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية.