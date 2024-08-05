شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الفتاح يفاضل بين سموحة والبنك بعد فرمان كولر برحيله عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل خالد عبد الفتاح، لاعب النادى الاهلى، بين عرضى سموحة والبنك الأهلى لاختيار أحدهما للانتقال لصفوفه بداية من الموسم الجديد.

ومنح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إدارة النادي الضوء الأخضر للاستغناء عن خالد عبد الفتاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووافق كولر على رحيل عبد الفتاح رغم أن المدير الفني استعان باللاعب في بعض المباريات الماضية أساسياً في مركز الظهير الأيمن على حساب محمد هاني، واستفسر مسئولو الأهلي من كولر عن موقفه من رحيل عبد الفتاح بعد مشاركته أساسياً في أكثر من مباراة فما كان من المدير الفني إلا أن وافق على رحيل اللاعب.

وارتبط اسم خالد عبد الفتاح بأكثر من عرض خلال الفترة الماضية أبرزها من سموحة والبنك الأهلي اللذين يريدان ضم اللاعب.