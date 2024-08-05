شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الأولمبى فى مواجهة تاريخية أمام فرنسا بحثا عن حلم الميدالية الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر الأولمبى بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى، في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مباراة غاية في الأهمية أمام منتخب فرنسا على ملعب بارك أولمبيك ليون، في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.



ويدخل منتخب مصر الأولمبى اللقاء بحثاً عن الفوز والتأهل للمباراة النهائية، بعدما ارتفع سقف الطموح والتمسك بالحصول على ميدالية أولمبية في هذه النسخة من الأولمبياد، لاسيما أن المنتخب وصل لهذا الدور لأول مرة منذ 60 عاما.

من جهته عقد ميكالى أكثر من جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بنسيان المباريات الماضية وغلق ملف الاحتفالات والأفراح والتركيز في مباراة فرنسا المقبلة، خاصة أنها أمام منتخب قوى وشرس، فضلا عن كونه صاحب الأرض والجمهور، وهو ما يحتاج جهدا مضاعفا من الجميع من أجل إثبات الذات وتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية.



وتشير المعلومات الواردة من معسكر المنتخب الأولمبى في فرنسا إلى تفضيل ميكالى إراحة زيزو في مباراة اليوم حتى يتعافى تماما من إجهاد العضلة الضامة ليصبح جاهزا للمباراة المقبلة.



وكان زيزو قد غادر مباراة باراجواى في ربع نهائي الأولمبياد، بسبب الإصابة وشارك بدلا منه كريم الدبيس، وتلقى المنتخب خبرا سارا قبل المباراة بعدما أبلغته اللجنة المنظمة بإلغاء الإنذارات عقب نهاية الدور ربع نهائي حيث كان هناك 6 لاعبين مهددون بالايقاف حال حصولهم على الإنذار الثانى اليوم، وقال محمود حرب ادارى المنتخب إن جميع البطاقات الصفراء تم إلغاؤها عقب نهاية مباراة باراجواي، ونهاية الدور ربع النهائي.



ومن المتوقع أن يدفع ميكالى أمام فرنسا بتشكيل مكون من، حمزة علاء في حراسة المرمى، عمر فايد وحسام عبد المجيد وكريم الدبيس ومحمد طارق في الدفاع، ومحمد الننى ومحمد شحاتة وكوكا في الوسط، ومحمود صابر و إبراهيم عادل وحسام فيصل في الهجوم.



وبلغ المنتخب المصرى الدور نصف النهائى لمسابقة كرة القدم بجدارة على حساب باراجواى، وحقق منتخب الفراعنة الأولمبى مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره الإسبانى بهدفين مقابل هدف واحد، في دور المجموعات سجل إبراهيم عادل هدفى المنتخب، بينما سجل المهاجم الإسبانى صامويل اوموروديون هدف "الماتادور" الوحيد فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للقاء.



من ناحية أخرى، يغيب ثنائي منتخب فرنسا الأولمبي مانو كوني لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وإنزو ميلوت نجم شتوتجارت عن مباراة مصر، ويغيب مانو كوني عن المباراة لحصوله على الإنذار الثاني في مباراة الأرجنتين الماضية، ما جعله يخرج من حسابات تييري هنري مدرب منتخب فرنسا، كما يغيب إنزو ميلوت بعد حصوله على الطرد المباشر في مباراة فريقه أمام الأرجنتين بالأحداث الفوضوية التي شهدتها نهاية اللقاء.



وقال تيرى هنرى مدرب منتخب فرنسا الأولمبي، "سنواجه منتخب مصر الذي من الصعب التحكم به، ويلعب بشكل جيد، ولديه جودة عالية، ولكن علينا أن نستمتع بالفوز على الأرجنتين أولا لأنها بصراحة لم تكن مباراة سهلة".