شكرا لقرائتكم خبر عن عبد اللطيف منيع يبدأ منافسات المصارعة بأولمبياد باريس.. ومشاركة السباحة التوقيعية والان مع تفاصيل الخبر

تستأنف البعثة المصرية منافساتها اليوم فى دورة الالعاب الأولمبية التى تقام بباريس وتستمر حتى 11 أغسطس الجارى، حيث تنافس ألعاب الغطس والمصارعة والسباحة التوقيعية. وتخوض مها عامر لاعبة الغطس منافسات تمهيدي 10متر منصة ثابتة فى الحادية عشرة صباحا.

كما يبدأ متتخب السباحة التوقيعية منافسات الفرق، الروتين التقني فى الثانية والنصف ظهر اليوم، ويتكون المنتخب من اللاعبات هنا هيكل، ملك طوسون، نادين برسوم، سندس أحمد، سلمى مرعي، مريم أحمد يسري، فريدة عبد الباري، أمينة الفقي، ونهال سعفان.

ويبدأ لاعبو منتخب المصارعة منافساتهم فى الأولمبياد، حيث يلعب مؤمن ربيع منافسات وزن 60 كجم فى الرابعة عصرا، وكذلك عبد اللطيف منيع وزن 130 كجم فى نفس التوقيت، وسط امنيات وتوقعات بنجاح عبداللطيف بتحقيق نتيجة إيجابية والاقتراب خطوة نحو حصد ميدالية اولمبية، فى ظل تتويجه من قبا بميدالية فى بطولة العالم وكذلك تصدره التصنيف العالمى.