شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات أمام إنبى فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الزمالك نظيره إنبى في التاسعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق إنبى بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية في الأمتار الأخيرة.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول الدوري برصيد 49 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 45 هدفاً وتلقت شباكه 30.

وفى المقابل، يحتل إنبى المركز التاسع فى جدول الدوري برصيد 43 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 32.

وفاز الزمالك على الجونة بهدف دون رد فى آخر ظهور فى المسابقة، فيما تعادل انبى مع الاتحاد السكندري سلبياً في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويسعى البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، لمواصلة تصحيح مسار فريقه بجدول الدوري عن طريق مواصلة الانتصارات مستعيناً بعدد من اللاعبين الشباب، وهى السياسة المتبعة من قبل الجهاز الفنى فى الفترة الأخيرة للوقوف على مستوى اللاعبين الشباب لحسم مصيرهم، خاصة أن الزمالك فقد فرصة المنافسة على بطولة الدورى بعدما انحصرت المنافسة بين الاهلى وبيراميدز.

ويستعيد فريق الزمالك في مباراة الليلة جهود نجمه عبد الله السعيد الذى غاب عن لقاء المقاولون الأخير بسبب الإيقاف وعن لقاء الجونة للراحة .

فيما يغيب محمد صبحى ومحمد عبد الشافى وأحمد حمدى ومحمود الونش بسبب التأهيل بسبب الإصابة ويواصل الغياب أيضاً الرباعى أحمد سيد زيزو وزياد كمال ومحمد شحاتة وحسام عبد المجيد للتواجد مع المنتخب الاوليمبى في أولمبياد باريس.

في المقابل، طالب سيد ياسين المدير الفني لإنبى لاعبيه بإستغلال ابتعاد الزمالك عن المنافسة بتكرار الفوز على الفارس الأبيض لتحسين مركزه في جدول المسابقة في الأمتار الأخيرة.