شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السيد بطل برونزية باريس 2024 يعود إلى القاهرة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يعود البطل المصرى محمد السيد صاحب برونزية السلاح فى أولمبياد باريس 2024 من فرنسا مساء اليوم، الاثنين، وسط استقبال خاص.

وحقق البطل المصرى محمد السيد الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراسفي في سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدور

وخسر البطل المصري محمد السيد من الفرنسي يانيك بوريل المصنف الـ3 عالميًا، بنتيجة 15/ 9 في نصف نهائي سلاح سيف المبارزة بأولمبياد باريس.

يمتلك محمد السيد صاحب برونزية سلاح السيف فى أولمبياد باريس 2024، عائلة رياضية 100% نجحت فى مساعدته للوصول إلى منصة التتويج فى الدورة الأولمبية الحالية، حيث أنه يمتلك مدربًا بدرجة أب وهو السيد سامى الذى نجح فى المساهمة فى حصد نجله لميدالية أولمبية.

وظهر السيد سامى يحتضن نجله فى إحدى مباريات مشوار البرونزية فى مؤازرة واضحة لنجله من أجل الدعم للوصول إلى منصة التتويج.

كما أن محمد السيد والدته هى الدكتورة أمانى البحيرى عضو مجلس إدارة اتحاد السلاح الحالى والتى تولت منصب اللجنة الفنية بنادى طنطا من قبل، وشقيقه هو لاعب السلاح أحمد السيد.