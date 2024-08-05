شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه السد القطري ودياً اليوم ضمن احتفالات المئوية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال مباراة ودية مع السد القطري مساء اليوم الاثنين، على ملعب جاسم بن حمد، ضمن احتفالات قلعة الدراويش بمرور 100 عام على إنشاء النادي.

ورحب مسؤولو الإسماعيلي بالدعوة التي تلقوها من نادى السد القطري لإقامة هذه المباراة في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع الإسماعيلي بالأندية العربية، خاصة القطرية.

وضمت قائمة الإسماعيلى لمواجهة السد القطري كلاً من: "أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد وعبد الله جمال لحراسة المرمى ومحمد دسوقي ومحمد عمار ومحمد نصر وحاتم سكر وعبد الكريم مصطفى وهشام محمد ومحمد عبد السميع ومروان حمدي ونادر فرج وعمر الساعي وعبد الرحمن مجدي والبوركيني إيريك تراوري وخالد النبريص والأثيوبي بنيام وداجو وحسن صابر وعمر القط وإبراهيم عبد العال".



واستبعد إيهاب جلال 16 لاعباً من رحلة الدوحة لمواجهة السد القطري كلا من محمد فوزي حارس المرمى وعصام صبحي وحمدي النقاز وعماد حمدي ومحمد بيومي ومحمد مخلوف ومحمد هاشم وكريم عرفات وأحمد محسن ومحمد حسن وعبد الرحمن الدح وأحمد الشيخ وباسم مرسي وعلي الملواني ومحمد زيدان ومحمد خطاري لأسباب مختلفة.



تواجد نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي، في ضيافة السفير طارق الأنصاري، سفير دولة قطر في مصر، خلال الجلسة التي جمعت بينهما خلال الساعات الماضية.



وجاءت هذه الجلسة من أجل تعزيز سبل التعاون الرياضي بين البلدين، وذلك على هامش مباراة الإسماعيلي الودية أمام السد القطري.



وشهدت الجلسة التي جمعت الطرفين، محادثات مثمرة وبناءة حول سبل دعم وتعزيز مجالات التعاون الرياضي بين البلدين، وعقد مسئولي الإسماعيلي عدة لقاءات مع المؤسسات القطرية لبحث سبل التعاون بين تلك المؤسسات وقلعة الدراويش خلال المرحلة المقبلة، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها النادي في مختلف الأنحاء.



وأهدى رئيس الإسماعيلي درع وقميص النادي، للسفير طارق الأنصاري، الذي استقبل أبو الحسن والوفد المرافق له، بحفاوة كبيرة معربا عن سعادته بتلك الزيارة.



وتعود بعثة الإسماعيلى من قطر غداً الثلاثاء بعد خوض مباراة السد القطرى، وهى ثانى المباريات التى يخوضها الإسماعيلى احتفالا بمئويته، بعد مواجهة أهلى بنى غازى فى ليبيا، كما اتفق على خوض مباراة ودية ثالثة مع الاتفاق السعودى يوم 17 أغسطس الجارى فى الدمام.