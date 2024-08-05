شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضغط على حسنية أغادير لحسم صفقة جمال الشماخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر – لبنى عبد اللهالإثنين، 05 أغسطس 2024 09:30 ص
وبات الشماخ أحد أهم اللاعبين المطلوبين في الأهلي لتدعيم الجبهة اليسرى لتعويض غياب النجم التونسي علي معلول، الذي يعاني من إصابة طويلة فى وتر أكيلس منذ مايو الماضي، ويستمر غيابه لمدة 4 أشهر أخرى.
وطلب مسئولو نادي حسنية أغادير من نظرائهم في الأهلي مليوناً و500 ألف دولار لبيع اللاعب، لكن مسئولى القلعة الحمراء يرفضون دفع هذا المبلغ، ليس لأنه كبير ولكن لأن عقد اللاعب مع النادي المغربي يتضمن شرطاً جزائياً قيمته 700 ألف دولار فقط.
وتلقى جمال الشماخ عروضاً من أندية خارجية، أبرزها من هولندا والإمارات، لكنها ليست بجدية الأهلي الذي يرغب فى ضم اللاعب بعد فشل مفاوضات القلعة الحمراء مع المغربي يحيى عطية الله لاعب نادي سوتشي الروسي.
ويتواحد جمال الشماخ حالياً مع ناديه المغربي فى معسكر خارجي بالإمارات، ونقل اللاعب رغبته بالموافقة على عرض الأهلي، وهو ما يُسهّل مهمة إتمام الصفقة لصالح القلعة الحمراء.
وشارك الشماخ مع حسنية أغادير فى 27 مباراة ضمن جميع البطولات التي نافس عليها الفريق هذا الموسم، أحرز خلالها هدفًا وحيدًا وصنع 4 أخرى.
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