شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر الأولمبى ، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى، فى العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مباراة غاية في الأهمية أمام منتخب فرنسا على ملعب بارك أولمبيك ليون، في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

ومن المتوقع أن يدفع ميكالى أمام فرنسا بتشكيل مكون من: حمزة علاء في حراسة المرمى، عمر فايد وحسام عبد المجيد وكريم الدبيس ومحمد طارق في الدفاع، ومحمد الننى ومحمد شحاتة وكوكا في الوسط، ومحمود صابر وإبراهيم عادل وحسام فيصل في الهجوم.

وبلغ المنتخب المصرى الدور نصف النهائى لمسابقة كرة القدم بجدارة على حساب باراجواى، وحقق منتخب الفراعنة الأولمبى مفاجأة كبرى بفوزه على نظيره الإسبانى بهدفين مقابل هدف واحد، في دور المجموعات سجل إبراهيم عادل هدفى المنتخب، بينما سجل المهاجم الإسبانى صامويل اوموروديون هدف "الماتادور" الوحيد فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للقاء.

من ناحية أخرى، يغيب ثنائي منتخب فرنسا الأولمبي مانو كوني لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وإنزو ميلوت نجم شتوتجارت عن مباراة مصر، ويغيب مانو كوني عن المباراة لحصوله على الإنذار الثاني في مباراة الأرجنتين الماضية، ما جعله يخرج من حسابات تييري هنري مدرب منتخب فرنسا، كما يغيب إنزو ميلوت بعد حصوله على الطرد المباشر في مباراة فريقه أمام الأرجنتين بالأحداث الفوضوية التي شهدتها نهاية اللقاء.

وقال تيرى هنرى مدرب منتخب فرنسا الأولمبي، "سنواجه منتخب مصر الذي من الصعب التحكم به، ويلعب بشكل جيد، ولديه جودة عالية، ولكن علينا أن نستمتع بالفوز على الأرجنتين أولا لأنها بصراحة لم تكن مباراة سهلة".