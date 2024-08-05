شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جوميز مع الزمالك قبل مواجهة إنبى الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الزمالك مع نظيره إنبى مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

خاض الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 32 مباراة، حقق 18 فوزا وسبعة تعادلات وتلقى الخسارة 7 مرات، وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 26، وتوج مع الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية.

ويسعى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لمواصلة تصحيح مسار فريقه فى جدول الدوري عن طريق مواصلة الانتصارات مستعيناً بعدد من اللاعبين الشباب، وهى السياسة المتبعة من قبل الجهاز الفنى فى الفترة الأخيرة للوقوف على مستوى اللاعبين الشباب لحسم مصيرهم، خاصة أن الزمالك فقد فرصة المنافسة على بطولة الدورى بعدما انحصرت المنافسة بين الاهلى وبيراميدز.

ويستعيد فريق الزمالك في مباراة الليلة جهود نجمه عبد الله السعيد الذى غاب عن لقاء المقاولون الأخير بسبب الإيقاف وعن لقاء الجونة للراحة.

فيما يغيب محمد صبحى ومحمد عبد الشافى وأحمد حمدى ومحمود الونش بسبب التأهيل بسبب الإصابة ويواصل الغياب أيضاً الرباعى أحمد سيد زيزو وزياد كمال ومحمد شحاتة وحسام عبد المجيد للتواجد مع المنتخب الاوليمبى في أولمبياد باريس.

وفي المقابل، طالب سيد ياسين المدير الفني لإنبى لاعبيه بإستغلال ابتعاد الزمالك عن المنافسة بتكرار الفوز على الفارس الأبيض لتحسين مركزه في جدول المسابقة في الأمتار الأخيرة.