حلم الميدالية الأولمبية.. منتخب مصر يواجه فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يخوض منتخب مصر الأولمبي، مساء اليوم الإثنين، مواجهة هامة ومرتقبة أمام منتخب فرنسا، على ملعب "بارك أولمبيك ليون"، في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

ويدخل المنتخب، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، بحثاً عن الفوز والتأهل للمباراة النهائية، بعدما ارتفع سقف الطموح والتمسك بالحصول على ميدالية أولمبية في هذه النسخة من الأولمبياد، خاصة وأن المنتخب وصل لهذا الدور لأول مرة منذ 60 عاما.

وعقد ميكالى أكثر من جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بنسيان المباريات الماضية وغلق ملف الاحتفالات والأفراح والتركيز في مباراة فرنسا المقبلة، خاصة أنها أمام منتخب قوى وشرس، فضلا عن كونه صاحب الأرض والجمهور، وهو ما يحتاج جهدا مضاعفا من الجميع من أجل إثبات الذات وتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

ووفقا لصحيفة "اليوم االسابع"، فإن ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي يفضل إراحة زيزو في مباراة اليوم أمام فرنسا حتى يتعافى تماما من إجهاد العضلة الضامة ليصبح جاهزا للمباراة المقبلة.

وكان زيزو قد غادر مواجهة باراجواى الأخيرة في ربع نهائي الأولمبياد، بسبب الإصابة وشارك بدلا منه كريم الدبيس.

كما تلقى المنتخب خبرا سارا قبل المباراة بعدما أبلغته اللجنة المنظمة بإلغاء الإنذارات عقب نهاية الدور ربع نهائي حيث كان هناك 6 لاعبين مهددون بالايقاف حال حصولهم على الإنذار الثانى اليوم، وقال محمود حرب ادارى المنتخب إن جميع البطاقات الصفراء تم إلغاؤها عقب نهاية مباراة باراجواي، ونهاية الدور ربع النهائي.

وكان منتخب مصر الأولمبي قد بلغ الدور نصف النهائى لمسابقة كرة القدم بجدارة على حساب باراجواى، وحقق منتخب الفراعنة الأولمبى مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره الإسبانى بهدفين مقابل هدف واحد، في دور المجموعات.

على الجانب الآخر، يغيب ثنائي منتخب فرنسا الأولمبي مانو كوني لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وإنزو ميلوت نجم شتوتجارت عن مباراة مصر، ويغيب مانو كوني عن المباراة لحصوله على الإنذار الثاني في مباراة الأرجنتين الماضية، ما جعله يخرج من حسابات تييري هنري مدرب منتخب فرنسا، كما يغيب إنزو ميلوت بعد حصوله على الطرد المباشر في مباراة فريقه أمام الأرجنتين بالأحداث الفوضوية التي شهدتها نهاية اللقاء.

وصرح تيرى هنرى المديرالفني لمنتخب فرنسا الأولمبي: "سنواجه منتخب مصر الذي من الصعب التحكم به، ويلعب بشكل جيد، ولديه جودة عالية، ولكن علينا أن نستمتع بالفوز على الأرجنتين أولا لأنها بصراحة لم تكن مباراة سهلة".

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة مصر وفرنسا المتأهل من مباراة نصف النهائي الآخر بين المغرب وإسبانيا التى ستقام فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين.

تشكيل منتخب مصر المتوقع

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: عمر فايد وحسام عبد المجيد وكريم الدبيس ومحمد طارق

خط الوسط: محمد الننى ومحمد شحاتة وكوكا

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي وإبراهيم عادل وحسام فيصل

موعد المباراة

تنطلق مباراة مصر وفرنسا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة

تذاع منافسات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" على شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، والتي حصلت على حقوق نقل فعاليات الدورة.