شكرا لقرائتكم خبر عن موقف ثنائي المصري من المشاركة أمام البنك الأهلي فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

يشارك ثنائي المصري محمد دبش والجزائري عبد الرحيم دغموم مع الفريق البورسعيدي في مباراة دور الـ 16 بكأس مصر، والتي تجمع المصري والبنك الأهلي الجمعة المقبل، وذلك رغم إيقافهما في بطولة الدوري نظراً لتراكم الإنذارات، وذلك طبقاً للوائح اتحاد الكرة في الفصل بين بطولتي الدوري والكأس في مسألة الإيقافات.

بينما تأكد غياب الثنائي محمد دبش والجزائري عبد الرحيم دغموم عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره زد إف سي، جاء ذلك بعد حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة الخميس الماضي أمام سموحة والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

ويستأنف النادي المصري استعداداته اليوم الاثنين، لمواجهة فريق البنك الأهلي، خلال المباراة التي تقام في الساعة التاسعة مساء الجمعة المقبل الموافق التاسع من أغسطس، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس على ستاد برج العرب.

وكان المصري قد تأهل إلى دور الـ 16 في كأس مصر، عقب الفوز في دور الـ 32 على جمهورية شبين بهدف نظيف.