شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 10 لاعبين عن الزمالك فى مواجهة إنبى الليلة.. أبرزهم عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع إنبى فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويغيب عن الزمالك في المباراة 10 لاعبين سواء للإصابة أو للراحة، أو الانضمام للمنتخب الاولمبى. ويغيب عن الزمالك كل من محمود حمدى الونش، أحمد حمدى، محمد عبد الشافى للإصابة من الرباط الصليبى، محمد صبحى ونبيل عماد دونجا للإصابة في الكتف.

كما يغيب الرباعى أحمد مصطفى زيزو، ومحمد شحاتة، وزياد كمال، وحسام عبد المجيد للمشاركة مع المنتخب الأولمبى في أولمبياد باريس، وفيما يخص عبد الله السعيد فيغيب عن المباراة للراحة.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول الدوري برصيد 49 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 45 هدفاً وتلقت شباكه 30.

وفى المقابل، يحتل إنبى المركز التاسع فى جدول الدوري برصيد 43 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 32.





