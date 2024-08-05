شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام إسبانيا فى ربع نهائى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

ضرب منتخب مصر لكرة اليد موعدا مع نظيره الإسبانى "ثالث المجموعة الأولى" فى ربع نهائى أولمبياد باريس 2024 التى تستمر حتى 11 أغسطس، الأربعاء المقبل.

مباراة مصر وإسبانيا فى ربع نهائى منافسات كرة اليد تقام فى العاشرة والنصف مساء الأربعاء المقبل.

وأنهى منتخب اليد الدور الأول فى المركز الثانى بمجموعته بالفوز على الأرجنتين وخسارة النرويج من الدنمارك.

وحقق المنتخب الوطني لكرة اليد فوزا مهما على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 34-27 فى ختام دور المجموعات لتحديد مراكز مجموعته فى أولمبياد باريس 2024 ، بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 26-25 فى اللقاء الماضى.

وشهدت المباراة تألقا ملحوظا لعدد من اللاعبين، على رأسهم حارس المرمى كريم هنداوى واللاعب يحيى خالد.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية أمام المجر بنتيجة 35 - 32، قبل أن يخسر أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهاته، ثم التعادل مع فرنسا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-26 فى ثالث مواجهات الأولمبياد، وبعدها استعادة الانتصارات أمام النرويج 26/25.