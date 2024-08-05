شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب نيس الفرنسي برفع العرض المالى لبيع محمد عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

جدد مسئولو الأهلي مطالبتهم لنظرائهم فى نادي نيس الفرنسي برفع العرض المالى للحصول على خدمات محمد عبد المنعم لاعب الفريق لإتمام الصفقة.

وتلقى عبد المنعم عرضاً رسمياً من نادي نيس لإتمام الصفقة مقابل 2 مليون دولار، لكن الأهلي طلب 4 ملايين دولار كحد أدنى لبيع اللاعب، الذي ينتهي عقده مع القلعة الحمراء فى يونيو 2025 ، ونجح اللاعب فى رفع العرض لـ3 ملايين دولار، وهو الأمر الذى رفضه مسئولو الأهلى مجدداً.

ويمارس اللاعب ضغوطاً قوية على إدارة الأهلي للحصول على موافقة بالرحيل للنادي الفرنسي، حيث يرغب اللاعب فى خوض تجربة الاحتراف الخارجي حالياً، رافضاً فكرة تأجيل خطوة الاحتراف للموسم بعد المقبل.

وطلب عبد المنعم من إدارة الأهلي الموافقة على العرض الفرنسي الذى وصل لثلاثة ملايين دولار، لكن هذا المبلغ لم ينل رضا وموافقة مسئولى الأهلي الذين أصروا على إرسال عرض بـ4 ملايين دولار لإتمام الصفقة.

وخرج عبد المنعم من قائمة الأهلي لمباراة البنك الأهلي مساء الخميس الماضي التي فاز فيها الأحمر بهدف نظيف ، كما خرج من قائمة الفريق لمباراة المقاولون العرب التي فاز بها الاهلى برباعية دون رد

ورغم تأكيد مسئولى الأهلي أن اللاعب يعاني من الإجهاد، لذا خرج من قائمة الفريق لمباراتي البنك والمقاولون، إلا أن مصادر داخل القلعة الحمراء أكدت أن خروج اللاعب من المباراتين محاولة منه للضغط على إدارة الأهلي للموافقة على رحيله للنادي الفرنسي.



فى وقت سابق، كشفت تقارير صحفية عن دخول نادى نيس فى صراع شرس مع موناكو وجالاتا سراى التركي للتعاقد مع محمد عبد المنعم مدافع الأهلى والمنتخب الوطنى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال موقع " footmercato " الفرنسي، إن مدافع الأهلى يتواجد على رادار أكثر من نادٍ آخر خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي، بخلاف بولونيا الإيطالي.



وأشار الموقع إلى أن المفاوضات تسير حالياً بين نيس الفرنسي وإدارة الأهلى، ومن المتوقع التوصل لاتفاق نهائي خلال الأيام المقبلة حال استمرت المفاوضات