شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وفرنسا فى أولمبياد باريس 2024 الليلة والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات العاشرة مساء اليوم يلتقى المنتخب الأولمبى بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالى مع فرنسا في مباراة تاريخية بنصف نهائي أولمبياد باريس 2024، وتقام المباراة على ملعب بارك أولمبيك ليون.

تأهل المنتخب الأولمبى لنصف نهائي الأولمبياد

وتأهل منتخب مصر الأولمبى إلى الدور نصف النهائى لمسابقة كرة القدم بجدارة على حساب بارجواى، وحقق منتخب الفراعنة الأولمبى مفاجأة كبرى بالفوز على إسبانيا بهدفين مقابل هدف واحد، في دور المجموعات سجل إبراهيم عادل هدفى المنتخب، بينما سجل المهاجم الإسبانى صامويل اوموروديون هدف "الماتادور" الوحيد فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للقاء.

القنوات الناقلة لمباراة مصرو فرنسا

مباراة مصر وفرنسا فى نصف نهائى أولمبياد باريس 2024 تذاع على قنوات "المغربية الرياضية، وقناة السادسة الشبابية الجزائرية، بالإضافة إلى قناة beIN xtra على نايل سات 1 و 2 ".

المنتخب الأولمبى يبحث عن ميدالية أمام فرنسا

يدخل منتخب مصر الأولمبى اللقاء بحثا عن الفوز والتأهل للمباراة النهائية بعدما ارتفع سقف الطموح والتمسك بالحصول على ميدالية أولمبية في هذه النسخة من الأولمبياد، لاسيما أن المنتخب وصل لهذا الدور لأول مرة منذ 60 عاما.

كان المنتخب الأولمبي قد صعد في صدارة المجموعة الثالثة بـ 7 نقتط بعد التعادل مع جمهورية الدومنينكان والفوز علي أوزبكستان وإسبانيا ثم تخطي بارجواي في ربع النهائي بينما منتخب فرنسا تصدر مجموعته الأولي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط وتخطي منتخب الأرجنتين بهدف نظيف.