شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطة تكريم أحمد رفعت فى احتفالات الأهلى بالتتويج بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يجهز عمر كمال عبد الواحد لاعب النادى الأهلى قميص زميله الراحل أحمد رفعت لارتدائه عقب مباراة سموحة المقبلة بالدوري، حال الإعلان عن تتويج المارد الأحمر بطلا للدوري بشكل رسمي، فى محاولة من اللاعب لتخليد ذكرى رحيل صديقه المقرب.

وحرص عمر كمال عبد الواحد على الاحتفال بطريقة الراحل أحمد رفعت أثناء تسجيله هدفًا لصالح الأهلي أمام سيراميكا فى بطولة الدوري المصري.

وكتب عمر كمال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "مش هنساك أبدًا وهتفضل في بالي لحد نهاية عمري.. فى الجنة ونعيمها يا حبيبي".

وتوفي أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ومودرن سبورت، يوم 6 يوليو الحالي، بعد تدهور حالته الصحية، إثر تعرضه لأزمة قلبية في إحدى مباريات فريقه.

يواجه الأهلى نظيره سموحة في التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتاج الأهلى للتعادل مع سموحة بأى نتيجة لإعلان تتويجه بطلا للدوري المصري بشكل رسمي.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباراة المقاولون العرب التي أقيمت مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري وفاز فيها المارد الأحمر برباعية دون رد وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة سموحة.

ويعكف كولر على دراسة مباريات سموحة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق السكندري بحثاً عن تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية.