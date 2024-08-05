لـ 4 مواسم.. نيس الفرنسي يضم محمد عبد المنعم من الاهلي  

حسم نادي نيس الفرنسي ضم محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمدة أربعة مواسم قادمة.

وكشف الصحفي الإسباني سانتي أونا، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين عن إتمام نادي نيس الفرنسي الاتفاق مع محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على كافة البنود الشخصية لضمه في الموسم المقبل.

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وحسب الصحفي الإسباني فإن محمد عبد المنعم أتم اتفاقه مع نادي نيس الفرنسي لمدة أربعة مواسم تستمر حتى 2028، حيث يتبقى فقط الاتفاق بين إدارتي الناديين للإعلان رسميًا عن الصفقة.

وكان محمد عبد المنعم قد غاب عن مباراة الاهلي الأخيرة التي لعبت أمس ضد المقاولون العرب والتي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية دون رد.

وابتعد المارد الأحمر بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 78 نقطة، بفارق ست نقاط عن بيراميدز الوصيف.