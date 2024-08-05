طلب مفاجئ من كولر لـ الخطيب في الاهلي بعد إعلان مواعيد كأس مصر

كشف الإعلامي محمد الليثي عن طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي من محمود الخطيب، وذلك لإيجاد حل سريع لأزمة كأس مصر.

وكان كولر قد انتقد أمس خوض مباريات بطولة كأس مصر عقب انتهاء مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تم الإعلان عنها أمس.

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وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “كولر طلب تدخل الخطيب لإيجاد حل سريع لأزمة كأس مصر، لأن هذا الأمر سيتسبب في تدمير الفريق في الموسم الجديد”.

واختتم: “كولر طلب من إدارة النادي الاهلي بقيادة محمود الخطيب التدخل لإنهاء أزمة مباريات بطولة كأس مصر، خاصة وأن لعب البطولة بعد انتهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز بثلاثة أيام فقط سيتسبب في تدمير لاعبي الفريق الأول خاصة بعد خوض موسم طويل وشاق”.

وكان النادي الاهلي قد حقق الفوز أمس على نظيره المقاولون العرب برباعية دون رد، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث يتبقى للفريق نقطة وحيدة من أجل حسم لقب الدوري المصري رسميًا.