مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر لمباراة فرنسا بأولمبياد باريس

استقر البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة فرنسا اليوم، ضمن مباريات دور نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وتأهل منتخب مصر الأوليمبي لنصف نهائي أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد الفوز على بارجواي بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية.

واستقر ميكالي على الدفع بمحمد طارق بدلًا من أحمد عيد في مركز الظهير الأيمن والذي تعرض للإصابة، كما يغيب أحمد سيد زيزو عن مباراة منتخب مصر الأوليمبي بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الضامة.

ويأتي تشكيل منتخب الأوليمبي كالتالي..

حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: حسام عبد المجيد، عمر فايد، محمد طارق، أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد النني، محمد شحاتة، محمود صابر.

الهجوم: أحمد عاطف قطة، أسامة فيصل، إبراهيم عادل.

وسبق لمنتخب مصر وأن تأهل لنصف نهائي أولمبياد باريس مرتين من قبل، وتعد هذه المرة هي الثالثة في تاريخه.

ويعد منتخب مصر هو الأنجح والاكثر مشاركة في الأولمبياد على صعيد العرب وإفريقيا، حيث سبق له المشاركة في البطولة 13 مرة من قبل.