موقف الأهلي من رحيل وسام أبو علي للدوري السعودي

كشف الإعلامي محمد الليثي عن موقف إدارة النادي الاهلي من رحيل وسام أبو علي عن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، خاصة في ظل تألق اللاعب الفترة الأخيرة.

وأحرز وسام أبو علي ثلاثة أهداف أمس في فوز الاهلي على المقاولون العرب برباعية دون رد، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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واعتلى وسام أبو علي صدارة قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 18 هدفًا بفارق أربعة أهداف عن فيستون مايلي لاعب بيراميدز.

وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “مسئولو الاهلي أغلقوا الباب أمام وكلاء اللاعبين بشأن العروض السعودية لرحيل وسام أبو علي عن المارد الأحمر في الموسم المقبل”.

وأضاف: “يوجد تقارير صحفية كشفت عن اهتمام سعودي بضم وسام أبو علي من الاهلي مقابل 5 مليون دولار”.

واختتم: “الاهلي أكد رفضه التام لفكرة رحيل وسام أبو علي عن صفوف الفريق خلال الفترة القادمة لكونه أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق بالموسم الجديد”.