مفاجأة بشأن انسحاب الاهلي من كأس مصر.. وعقوبة قوية في انتظاره

فجر الإعلامي هاني حتحوت عن مفاجأة بشأن انسحاب الاهلي من بطولة كأس مصر، وذلك بعد تصريحات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول.

وقال حتحوت في تصريحات تليفزيونية: “كولر أبدى استيائه من مواعيد كأس مصر، خاصة بعدما تم تحديد لها يوم 20 أغسطس الجاري موعدًا لاستئنافها بعد انتهاء مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف: “كولر أكد على رفضه خوض مباريات بطولة كأس مصر بعد الدوري المصري مباشرة، وأكد على أن هذا الأمر سيتسبب في معاناة اللاعبين وتعرضهم للإصابات”.

وتابع: “مصدر في النادي الاهلي أبلغ أن هناك خيارًا بالانسحاب من بطولة كأس مصر وعدم استكمالها خلال الفترة القادمة، وأن هذا الخيار وارد وبقوة”.

وأكمل: “النادي الاهلي مقبل على مواجهة في كأس مصر وتحديدًا دور الـ16 والتي تحدد لها يوم 20 يوليو الجاري أمام البنك الاهلي، وكولر رفض فكرة خوض مباريات كأس مصر بعد انتهاء الدوري”.

واختتم: “في حال انسحب الاهلي من بطولة كأس مصر سيتم توقيع عقوبة كبيرة عليه، وهي أولًا تطبيق للائحة سيتم معاقبة النادي الأهلي بعدم المشاركة في بطولة كأس مصر الموسم المقبل، وتوقيع غرامة مالية كبيرة عليه”.