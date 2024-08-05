كولر يثير غضب إدارة الاهلي بسبب الصفقات الجديدة

أثار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي غضب إدارة النادي الأهلي، خاصة بعد حديثه عن ملف الصفقات الجديدة في وسائل الإعلام.

وكان كولر قد أبدى غضبه أمس في المؤتمر الصحفي عقب مباراة المقاولون العرب عدم رضاه عن ملف الصفقات الجديدة حتى الآن.

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واجتمع خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي وأبلغ السويسري مارسيل كولر عن غضب إدارة النادي من التصريحات التي أدلى بها أمس بشأن ملف الصفقات الجديدة.

وأكد بيبو في حديثه مع كولر على أنه سيتم عقد اجتماع مرتقب معه ومسئولي لجنة التخطيط بنهاية الأسبوع الجاري؛ وذلك من أجل إبلاغه بتطورات ملف الصفقات الجديدة، وموقفهم من حسم التعاقد مع الأسماء التي رشحها المدرب السويسري التي رشحها للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان النادي الاهلي قد حقق الفوز أمس على نظيره المقاولون العرب برباعية دون رد، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث يتبقى للفريق نقطة وحيدة من أجل حسم لقب الدوري المصري رسميًا.