"هيسيب الفريق ويسافر".. شوبير يفجر مفاجأة بما يفعله كولر مع إدارة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة شأن رفض مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، خوض مباريات كأس مصر، عقب انتهاء مباريات الدوري.

وأعلن اتحاد الكرة المصري، عن استئناف مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بنهاية شهر أغسطس الحالي، وعقب انتهاء مباريات الدوري المصري، حيث يلتقي الأهلي مع فاركو يوم 20 أغسطس.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كولر رافض تماما فكرة لعب الكأس وبعد آخر مباراة في الدوري هيسافر سويسرا لقضاء الإجازة ويسيب للإدارة القرار يلعبوا الكأس بسامى قمصان أو ميلعبوش".

أكمل: "طب والصفقات ده بقي موال كبير محتاج حلقة كاملة .. بتقول حلقة آه والله زي ما بقولكم كده".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي حقق الفوز على المقاولون العرب بأربعة أهداف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، واقترب بشدة من حسم لقب الدوري المصري.

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