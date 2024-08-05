رفض التعديل.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الفريق الأول لنادي الزمالك، مع نظيره إنبي، اليوم الإثنين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وإنبي، اليوم الإثنين، في التاسعة مساء ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ22 للدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

ورفضت رابطة الأندية تعديل موعد المباراة، من أجل منح الفرصة للجماهير البيضاء في مشاهدة مباراة المنتخب الأولمبي أمام فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس التي تقام اليوم الإثنين في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، دون سبب واضح.

ويبحث الزمالك خلال المباراة، عن الاستمرار في الانتصارات، من أجل الدخول في المربع الذهبي، بعد تحقيق الفوز في المباراة الماضية على الجونة بهدف دون رد.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة، بينما يحتل فريق إنبي المركز التاسع في جدول المسابقة برصيد 43 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي

وتقرر أن تنقل مباراة الزمالك وإنبي، في التاسعة مساء اليوم الأحد، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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