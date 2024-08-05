جمال علام يوجه رسالة قوية لكولر: "أجلتلك مباريات خدت بيها بطولات مينفعش تقف ضدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجه جمال علام، رسالة قوية للسويسري، مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، بعد رفضه خوض مباريات كأس مصر، عقب انتهاء مباريات الدوري.

قال جمال علام في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "كان فيه ميزة عندك أنك كان بيتأجلك مباريات، قدرت تكسب بيها بطولات، يبقى الوضع الحالي لازم نقف مع بعض".

أضاف: "ما ينفعش نقف ضد بعض دلوقتي، لازم نخلص الموسم بأي طريقة ونفتح القيد الجديد ونلعب مباريات الكأس".

وأكمل: "الرابطة ممكن تأجل الدوري الجديد وتبدأ متأخر شوية، بعد القيد بفترة، ويبدأ كل فريق فترة إعداده للموسم الجديد، وفي نفس الوقت يكون فيه نظام جديد من أجل إنهاء الموسم مبكرا"

وكان اتحاد الكرة، أعلن أمس عن استكمال مباريات كأس مصر، مع نهاية شهر أغسطس الحالي، حيث يلتقي الأهلي مع نظيره فاركو يوم 20 من الشهر الجاري.

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