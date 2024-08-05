شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تدعم الفراعنة قبل لقاء فرنسا: مواجهة تاريخية فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

وجه الحساب الرسمي للشركة المتحدة للرياضة رسالة دعم وتحفيز للمنتخب الأولمبى، قبل اللقاء المصيري الذي يخوضه الفراعنة أمام فرنسا فى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكتب حساب الشركة المتحدة عبر موقع إكس: مصر تخوض مواجهة تاريخية أمام فرنسا في أولمبياد باريس.



المتحدة

مع دقات العاشرة مساء اليوم يلتقى المنتخب الأولمبى بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالى مع فرنسا في مباراة تاريخية بنصف نهائي أولمبياد باريس 2024، وتقام المباراة على ملعب بارك أولمبيك ليون.

وتأهل منتخب مصر الأولمبى إلى الدور نصف النهائى لمسابقة كرة القدم بجدارة على حساب بارجواى، وحقق منتخب الفراعنة الأولمبى مفاجأة كبرى بالفوز على إسبانيا بهدفين مقابل هدف واحد، في دور المجموعات سجل إبراهيم عادل هدفى المنتخب، بينما سجل المهاجم الإسبانى صامويل اوموروديون هدف "الماتادور" الوحيد فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للقاء.

مباراة مصر وفرنسا فى نصف نهائى أولمبياد باريس 2024 تذاع على قنوات "المغربية الرياضية، وقناة السادسة الشبابية الجزائرية، بالإضافة إلى قناة beIN xtra على نايل سات 1 و 2 ".