شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تحرم عمر عصر من تحقيق إنجاز فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

انتهى حلم عمرعصر لاعب منتخب تنس الطاولة رجال فى تحقيق أى إنجاز يضاف إلى تاريخه فى الدورات الأولمبية، وذلك بعدما انسحب من منافسات الفرق بسبب الاصابة التى تعرض لها خلال مشاركته فى منافسات الفردى ببطولة أولمبياد باريس التى تستمر حتى 11 أغسطس الجارى.

ويخوض منتخب مصر لتنس الطاولة مباراته الأولى بمنافسات الفرق اليوم أمام نظيره بطل تايوان ضمن منافسات ثمن نهائي دورة الألعاب الأولمبية المقامة بباريس خلال الفترة ما بين 26 يوليو وحتى 11 أغسطس من نفس الشهر.

وانسحب عمر عصر لاعب تنس الطاولة من المشاركة بمنافسات الفرق وذلك عقب تعرضه للإصابة خلال مشاركته بمنافسات الفردي، على أن يشارك اللاعب البديل خالد عصر في المباراة، وذلك وفقا للوائح البطولة، حيث يحق للمنتخب استبدال اللاعب المصاب قبل المباراة.

وكان عمر عصر حقق انجاز فى دورة الألعاب الأولمبية باريس، و هو الوصول إلى دور ربع النهائى، إلا أنه خسر من لاعب السويد في دور الثمانية بدورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس، وتمكن عمر عصر من الفوز في شوط واحد فقط ليخسر بنتيجة 4/1 من بطل السويد.

يذكر أن عمر عصر تأهل لربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020 الماضية، محققاً إنجازًا جديدًا لتنس الطاولة المصرية.