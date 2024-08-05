شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو جاهز لقيادة المنتخب الأولمبي أمام فرنسا فى نصف نهائي أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

تأكدت جاهزية أحمد سيد زيزو للمشاركة مع المنتخب الأولمبى أمام فرنسا الليلة فى نصف نهائى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التى تستمر حتى يوم 11 أغسطس الجارى.

من جهته أكد طارق سليمان، طبيب منتخب مصر الأولمبي، جاهزية أحمد سيد زيزو بعد تعافيه من الإصابة، وقال فى تصريحات إعلامية، "زيزو جاهز بشكل كامل من الناحية الطبية".

وأضاف طبيب المنتخب الأولمبي، "قرار مشاركة زيزو فى مباراة فرنسا يتوقف على رؤية الجهاز الفني فقط بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي".

وتابع طارق سليمان حديثه قائلا، "أحمد عيد ليس متاحًا للمشاركة فى مباراة فرنسا بسبب الإصابة".