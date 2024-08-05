شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو جاهز لقيادة المنتخب الأولمبي أمام فرنسا فى نصف نهائي أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالإثنين، 05 أغسطس 2024 12:25 م
تأكدت جاهزية أحمد سيد زيزو للمشاركة مع المنتخب الأولمبى أمام فرنسا الليلة فى نصف نهائى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التى تستمر حتى يوم 11 أغسطس الجارى.
من جهته أكد طارق سليمان، طبيب منتخب مصر الأولمبي، جاهزية أحمد سيد زيزو بعد تعافيه من الإصابة، وقال فى تصريحات إعلامية، "زيزو جاهز بشكل كامل من الناحية الطبية".
وأضاف طبيب المنتخب الأولمبي، "قرار مشاركة زيزو فى مباراة فرنسا يتوقف على رؤية الجهاز الفني فقط بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي".
وتابع طارق سليمان حديثه قائلا، "أحمد عيد ليس متاحًا للمشاركة فى مباراة فرنسا بسبب الإصابة".
ويخوض منتخب مصر الأولمبى ، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى، فى العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مباراة غاية في الأهمية أمام منتخب فرنسا على ملعب بارك أولمبيك ليون، في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.
ومن المتوقع أن يدفع ميكالى أمام فرنسا بتشكيل مكون من: حمزة علاء في حراسة المرمى، عمر فايد وحسام عبد المجيد وكريم الدبيس ومحمد طارق في الدفاع، ومحمد الننى ومحمد شحاتة وكوكا فى الوسط، زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل فى الهجوم.
وبلغ المنتخب المصرى الدور نصف النهائى لمسابقة كرة القدم بجدارة على حساب باراجواى، وحقق منتخب الفراعنة الأولمبى مفاجأة كبرى بفوزه على نظيره الإسبانى بهدفين مقابل هدف واحد، في دور المجموعات سجل إبراهيم عادل هدفى المنتخب، بينما سجل المهاجم الإسبانى صامويل اوموروديون هدف "الماتادور" الوحيد فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للقاء.
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