شكرا لقرائتكم خبر عن بطل برونزية السلاح فى أولمبياد باريس يطوف القلعة ومتحف الحضارات احتفالا بالميدالية والان مع تفاصيل الخبر

يطوف البطل المصرى محمد السيد صاحب برونزية السلاح فى أولمبياد باريس 2024 مساء اليوم القلعة ومتحف الحضارات بعد العودة من فرنسا مساء اليوم، الاثنين، وسط استقبال خاص فى التاسعة والربع مساء.

ومن المقرر أن يشهد المركز الأولمبى مؤتمر صحفى للاعب فى الحادية عشرة مساءً عقب جولة الاحتفال.

وحقق البطل المصرى محمد السيد الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراسفي في سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدور.

وخسر البطل المصري محمد السيد من الفرنسي يانيك بوريل المصنف الـ3 عالميًا، بنتيجة 15/ 9 في نصف نهائي سلاح سيف المبارزة بأولمبياد باريس.

ويمتلك محمد السيد صاحب برونزية سلاح السيف فى أولمبياد باريس 2024، عائلة رياضية 100% نجحت فى مساعدته للوصول إلى منصة التتويج فى الدورة الأولمبية الحالية، حيث أنه يمتلك مدربًا بدرجة أب وهو السيد سامى الذى نجح فى المساهمة فى حصد نجله لميدالية أولمبية.

وظهر السيد سامى يحتضن نجله فى إحدى مباريات مشوار البرونزية فى مؤازرة واضحة لنجله من أجل الدعم للوصول إلى منصة التتويج.

كما أن محمد السيد والدته هى الدكتورة أمانى البحيرى عضو مجلس إدارة اتحاد السلاح الحالى والتى تولت منصب اللجنة الفنية بنادى طنطا من قبل، وشقيقه هو لاعب السلاح أحمد السيد.