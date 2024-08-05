شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان يقترب من قيادة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بنادي الاتحاد السكندري عن اقترب مؤمن سليمان، المدير الفني السابق لنادي الشرطة العراقي، تولى المسؤولية الفنية لفريق الاتحاد السكندري فى الموسم المقبل، بعد فترة عدم الاستقرار الفني التى عاشها زعيم الثغر فى الموسم الجاري.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي توصلت لاتفاق مبدئي مع مؤمن سليمان، ومن المقرر وضع الرتوش الأخيرة على التعاقد مع سليمان خلال الساعات المقبلة.

ونجح مؤمن سليمان في الحصول على الدورى والكأس العراقى مع الشرطة العراقى ليحصل على البطولة الخامسة هناك ويحقق إنجاز فريد من نوعه ويصبح أحد أفضل المدربين على الساحة العراقية.

وقاد مؤمن سليمان الشرطة للتويج بالدورى وكاس السوبر عام 2022 ، كما قاد القوة الجوية للتتويج بكأس العراق عام 2023، وبات الآن مؤمن سليمان على رادار العديد من الأندية الخارجية للتعاقد معه قبل بداية الموسم المقبل في ظل نجاحاته المتواصلة .

وكان مؤمن سليمان، قد أعلن رحيله عن تدريب الشرطة العراقي، بعد مسيرة ناجحة توجها بعدد من البطولات منها الدوري والكأس، مشيرا إلى أنها كانت رحلة لا تصدق أحداثها سريعة ومتلاحقة ونهايتها أحسن ما يكون.

وقال سليمان، عبر حسابه على فيسبوك: "اليوم انتهى مشواري مع نادي الشرطة العريق، كانت رحلة لا تصدق.. أحداثها سريعة ومتلاحقة، نهايتها أحسن ما يكون، كل الشكر لجماهير نادي الشرطة علي الحفاوة والحب الذي منحتموني إياه".

وأضاف سليمان: "وأشكر اللاعبين والجهاز الفني والإداري على محبتهم وتفانيهم في العمل وتحقيق الإنجاز.. العراق بلدي الثاني بلد الخير والشهامة، أشكركم جميعا".