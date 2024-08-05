شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب الأولمبى لليوم السابع: زيزو يشارك أمام فرنسا بناءً على رغبته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالإثنين، 05 أغسطس 2024 12:42 م
كشف طارق سليمان، طبيب المنتخب الأولمبى، أن أحمد سيد "زيزو" لديه رغبة قوية فى المشاركة مع المنتخب أمام فرنسا الليلة فى نصف نهائى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد بذل الجهاز الطبى مجهودا جبارا للحاق اللاعب وتعافيه من الإصابة.
وقال سليمان فى تصريح خاص لليوم السابع، إن اللاعب يشارك بنسبة 50% فى بداية المباراة، وفقا لرؤية الجهاز الفنى، أو بديلا، مشيراً إلى أن تعافيه فى هذه المدة القصيرة جاء بعد مجهود كبيرفى العلاج.
وأضاف طارق سليمان، "أحمد عيد ليس متاحًا للمشاركة فى مباراة فرنسا بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية من الدرجة الثانية".
ويخوض منتخب مصر الأولمبى ، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى، فى العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مباراة غاية في الأهمية أمام منتخب فرنسا على ملعب بارك أولمبيك ليون، في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.
ومن المتوقع أن يدفع ميكالى أمام فرنسا بتشكيل مكون من: حمزة علاء في حراسة المرمى، عمر فايد وحسام عبد المجيد وكريم الدبيس ومحمد طارق في الدفاع، ومحمد الننى ومحمد شحاتة وكوكا فى الوسط، زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل فى الهجوم.
وبلغ المنتخب المصرى الدور نصف النهائى لمسابقة كرة القدم بجدارة على حساب باراجواى، وحقق منتخب الفراعنة الأولمبى مفاجأة كبرى بفوزه على نظيره الإسبانى بهدفين مقابل هدف واحد، في دور المجموعات سجل إبراهيم عادل هدفى المنتخب، بينما سجل المهاجم الإسبانى صامويل اوموروديون هدف "الماتادور" الوحيد فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للقاء.
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