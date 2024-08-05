شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب الأولمبى لليوم السابع: زيزو يشارك أمام فرنسا بناءً على رغبته والان مع تفاصيل الخبر

كشف طارق سليمان، طبيب المنتخب الأولمبى، أن أحمد سيد "زيزو" لديه رغبة قوية فى المشاركة مع المنتخب أمام فرنسا الليلة فى نصف نهائى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد بذل الجهاز الطبى مجهودا جبارا للحاق اللاعب وتعافيه من الإصابة.

وقال سليمان فى تصريح خاص لليوم السابع، إن اللاعب يشارك بنسبة 50% فى بداية المباراة، وفقا لرؤية الجهاز الفنى، أو بديلا، مشيراً إلى أن تعافيه فى هذه المدة القصيرة جاء بعد مجهود كبيرفى العلاج.

وأضاف طارق سليمان، "أحمد عيد ليس متاحًا للمشاركة فى مباراة فرنسا بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية من الدرجة الثانية".