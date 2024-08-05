شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر اصطحاب جميع اللاعبين للإسكندرية للاحتفال بلقب الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى ، على اصطحاب كل لاعبيه، بمن فيهم المصابون، لرحلة الإسكندرية لمواجهة سموحة من أجل الاحتفال بتتويج المارد الأحمر بطلا للدوري.

يواجه الأهلى نظيره سموحة في التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتاج الأهلى للتعادل مع سموحة بأى نتيجة لإعلان تتويجه بطلا للدوري المصري بشكل رسمي، فهو يتصدر حاليا برصيد 87 نقطة بفارق خمس نقاط عن بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 73 نقطة، ويتبقى للأخير مباراتان فقط والمواجهات المباشرة تصب فى صالح الأهلي.

ويغيب على معلول وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر عن مباريات الأهلى الأخيرة بسبب الإصابة.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباراة المقاولون العرب التي أقيمت مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري وفاز فيها المارد الأحمر برباعية دون رد وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة سموحة.

ويعكف كولر على دراسة مباريات سموحة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق السكندري بحثاً عن تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية.