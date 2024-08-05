شكرا لقرائتكم خبر عن طفل مصري يحتل وصافة التصنيف العالمي للشطرنج تحت 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

احتل الطفل المصري عبد الرحمن سامح لاعب الشطرنج المركز الثاني فى التصنيف العالمي للشطرنج تحت 10 سنوات لشهر أغسطس الجاري.

ويعتبر عبد الرحمن سامح أصغر لاعب بطل جمهورية في كل دول العالم، بعدما توج ببطولة الجمهورية فى السن المفتوح.

وفي آخر 3 أشهر، نجح عبدالرحمن في حصد بطولة إفريقيا تحت 10 سنوات بالعلامة الكاملة بعد الفوز في كل المنافسات، وحقق لقب بطولة الجمهورية سن مفتوح رجال، بعد الفوز في 10 مباريات وتعادل في آخر.

من جانبه أكد أحمد عدلي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج أن الاتحاد يعمل على إعداد اللاعب من الآن ليكون مشروع بطل شطرنج عالمي ويرفع اسم مصر عاليًا.

وأضاف عدلي، أن عبدالرحمن انضم إلى المنتخب القومي للكبار في بطولة العالم فرق للشطرنج السريع والخاطف، المقامة في كازاخستان حاليًا، وذلك من أجل إثقاله بالخبرات والاحتكاك بشكل مبكر خاصة أنه لاعب موهوب ومميز.

ويتولى رئاسة الاتحاد المصري للشطرنج لجنة ثلاثية تضم كل من أحمد عدلي، إيمان الأنصاري، محمد عبد العال وذلك حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية 2020/2024.