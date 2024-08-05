شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يسجل الظهور الثانى أمام فرنسا فى الدورات الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى المنتخب الأولمبى مع فرنسا مساء اليوم في نصف نهائى الدورة الأولمبية التى تقام بباريس، وتستمر حتى 11 أغسطس الجارى، وتقام المباراة فى العاشرة مساء اليوم على ملعب بارك أولمبيك ليون.

ويسعى المنتخب خلال المباراة لتحقيق الفوز والصعود إلى نهائي الأولمبياد والاقتراب خطوة من حصد ميدالية أولمبية، ليكون إنجازا تاريخيا لمصر فى الدورات الأولمبية على مستوى كرة القدم، بجانب إنجاز الوصول لنصف النهائي بعد غياب 60 عاما عن هذا الدور، حيث كان آخر ظهور للمنتخب الأولمبى في قبل نهائى الدورات الأولمبية عام 1964 في أولمبياد طوكيو.

وسبق والتقى المنتخب الأولمبى مع نظيره الفرنسي مرة واحدة فى تاريخ الدورات الأولمبية، وكانت فى أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984 فى ربع النهائى، وانتهى اللقاء وقتها بفوز فرنسا بهدفين دون رد.



وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى نصف نهائي الأولمبياد بالفوز على باراجواي بفضل ركلات الترجيح (5-4)، عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1)، بينما تأهلت فرنسا إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 لكرة القدم بعد الفوز على الأرجنتين بنتيجة (1-0).