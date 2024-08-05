شكرا لقرائتكم خبر عن مفاضلة بين طارق وقطة لتعويض غياب أحمد عيد فى المنتخب الأولمبي أمام فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي ، بين الثنائي محمد طارق وأحمد عاطف قطة لقيادة الجبهة اليمنى أمام منتخب فرنسا، في المباراة المقرر لها العاشرة مساء اليوم بنصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

تقرر استبدال أحمد عيد لاعب المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بزميله محمد حمدي فى القائمة الأساسية قبل مباراة منتخب مصر الأولمبي وفرنسا فى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية المقامة فى باريس.

جاء ذلك بعدما أثبتت الأشعة التى أجريت للاعب بمعرفة الجهاز الطبي للمنتخب إصابته بمزق فى العضلة الخلفية خلال مباراة باراجواي فى دور الثمانية.

ويلتقى المنتخب الأولمبى بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالى مع فرنسا فى العاشرة مساء اليوم، في مباراة تاريخية بنصف نهائي أولمبياد باريس 2024، وتقام المباراة على ملعب بارك أولمبيك ليون.

وتأهل منتخب مصر الأولمبى إلى الدور نصف النهائى لمسابقة كرة القدم بجدارة على حساب بارجواى، وحقق منتخب الفراعنة الأولمبى مفاجأة كبرى بالفوز على إسبانيا بهدفين مقابل هدف واحد، في دور المجموعات سجل إبراهيم عادل هدفى المنتخب، بينما سجل المهاجم الإسبانى صامويل اوموروديون هدف "الماتادور" الوحيد فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للقاء.

مباراة مصر وفرنسا فى نصف نهائى أولمبياد باريس 2024 تذاع على قنوات "المغربية الرياضية، وقناة السادسة الشبابية الجزائرية، بالإضافة إلى قناة beIN xtra على نايل سات 1 و 2 ".