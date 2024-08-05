مصر تواجه فرنسا والمغرب أمام إسبانيا ومواجهة وحيدة في الدوري.. جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الإثنين عدد من مباريات قوية ومُثيرة على مستوى منافسات أولمبياد باريس، بالإضافة إلى مواجهة وحيدة بالدوري المصري الممتاز.

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي مع فرنسا، على أرضية استاد بارك أولمبيك ليون، في إطار دور نصف نهائي الأولمبياد لكرة القدم.

كما يخوض منتخب المغرب الأولمبي مباراة نصف النهائي ضد نظيره إسبانيا، ضمن منافسات الدور ذاته في دورة الألعاب الأولمبية.

وفي بطولة الدوري المصري، يستضيف استاد القاهرة الدولي، مواجهة الزمالك وإنبي، التي تقام ضمن منافسات الجولة 22 المؤجلة من عمر مسابقة المحلية.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

الزمالك ضد إنبي، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

مباريات أولمبياد باريس اليوم "كرة قدم"

المغرب ضد إسبانيا، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports 1 HD".

مصر ضد فرنسا، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

مباريات ومواجهات المصريين اليوم في أولمبياد باريس

11 صباحاً (الغطس) ملك توفيق - 10 متر ثابت - مرحلة التصفيات

11 صباحاً (تنس الطاولة) - فرق "رجال" - مصر ضد تايوان دور الـ16

1:15 ظهراً (الشراع) خلود منسي - سباق السيدات

3:40 عصراً (الشراع) علي بدوي - سباق الرجال 9-10

4 عصراً (تنس الطاولة) - فرق "سيدات" مصر ضد الصين - دور الـ16

4 عصراً (المصارعة الرومانية) مؤمن ربيع- ساو ليجو (الصين) وزن 60 كجم.

5:20 مساءً (المصارعة الرومانية) عبد اللطيف منيع - حمزة بكر (تركيا) وزن 130 كجم.

8:30 مساءً (السباحة التوقيعية) - الفرق "سيدات"، منتخب السيدات - الروتين الفني.

10 مساءً (كرة القدم رجال) - منتخب مصر ضد فرنسا - الدور نصف النهائي

(وتُذاع منافسات أولمبياد باريس عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة)