أول تعليق من هنري قبل مواجهة مصر وفرنسا بأولمبياد باريس

علق الفرنسي تيري هنري، المدير الفني لمنتخب فرنسا الأوليمبي على مواجهة نظيره المصري بنصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وتأهل المنتخب المصري الأوليمبي لخوض مباراة نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد الفوز على نظيره باراجواي بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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فيما تأهلت فرنسا لنصف نهائي أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد، ضمن مباريات ربع النهائي.

وقال هنري في تصريحاته قبل المواجهة المرتقبة المقرر لها في العاشرة مساء الليلة: “مصر هي برازيل أفريقيا، لقد اعتادوا على أن يكونوا المفضلين، لقد اعتادوا على هذا النوع من المباريات، لدي احترام كبير لهم لأن لديهم الكثير من النجوم”.

ويعد المنتخب المصري أحد أنجح المنتخبات العربية والإفريقية على صعيد الأولمبياد، حيث سبق لهم المشاركة في البطولة 13 مرة من قبل، حيث تأهلوا لنصف النهائي في ثلاث مرات من قبل.