10 نجوم خارج مباراة الزمالك وإنبي بالدوري المصري

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة نظيره إنبي المقرر لها في تمام التاسعة مساء الليلة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن نادي الزمالك في مباراة إنبي اليوم عشر لاعبين لأسباب مختلفة ما بين الإصابة وتواجد عدد من اللاعبين في أولمبياد باريس للمشاركة مع المنتخب الاوليمبي في مباراة فرنسا اليوم بنصف نهائي البطولة.

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وجاءت غيابات الزمالك عن مباراة إنبي اليوم كالتالي..

محمود حمدى الونش، أحمد حمدى، محمد عبد الشافى للإصابة من الرباط الصليبى، محمد صبحى ونبيل عماد دونجا للإصابة في الكتف.

كما يغيب عن نادي الزمالك في مباراة إنبي الرباعى أحمد مصطفى زيزو، ومحمد شحاتة، وزياد كمال، وحسام عبد المجيد للمشاركة مع المنتخب الأولمبى في أولمبياد باريس، كما يغيب عبد الله السعيد فيغيب للراحة.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، حصدها من 30 مباراة، حيث حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في سبع مباريات وخسر ثمان مباريات، وأحرز لاعبوه 45 هدفًا وتلقت شباكه 30 هدفًا.