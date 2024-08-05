الموعد والقناة الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا بنصف نهائي أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي أمام نظيره منتخب فرنسا، في ربع نهائي بطولة دورة الألعاب الأولمبية، التي تقام حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.

وتنطلق مباراة المنتخب الوطني أمام فرنسا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، على ملعب جروباما.

ويتطلع المنتخب المصري بقيادة البرازيلي ميكالي، إلى كتابة إنجاز جديد، وتحقيق الفوز والصعود للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخ الفراعنة، للمنافسة على الميدالية الذهبية.

ونجح المنتخب الوطني المصري في التأهل للدور نصف النهائي، بعد تخطي عقبة منتخب بارجواي في المباراة الماضية، بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

القناة الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبي وفرنسا

وتقرر أن تنقل مباراة المنتخب الأولمبي أمام نظيره فرنسا، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، عبر قناة بي إن سبورتس 2 المشفرة، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.