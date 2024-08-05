مفاجأة زيزو وشحاتة جوكر.. التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبي أمام فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي اليوم الإثنين أمام نظيره منتخب فرنسا، في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ووضع البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، اللمسات النهائية على خطة الفراعنة الصغار، المناسبة لمواجهة فرنسا، خلال المران الختامي أمس الأحد.

ووفقا لمصدر داخل المنتخب، أكد أن أحمد سيد زيزو لديه إصرار على التواجد في المباراة، وسوف يخضع لاختبار طبي أخير اليوم لتحديد مصيره، في ظل إصابته في العضلة الضامة، وربما تحدث المفاجاة ويشارك في المباراة، بينما سوف يتم الاعتماد على محمد شحاتة في الجانب الأيمن بعد إصابة أحمد عيد.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد شحاتة، عمر فايد، حسام عبدالمجيد، كريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود صابر.

خط الهجوم: "زيزو" أو مصطفى سعد ميسي، أسامة فيصل، إبراهيم عادل..

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الموعد والقناة الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا بنصف نهائي أولمبياد باريس 2024