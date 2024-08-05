"صدمة كهربا ورغبة منعم وأفشة مضايق".. شوبير يكشف موقف ثلاثي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف ثلاثي النادي الأهلي، محمد عبدالمنعم ومحمود كهربا، ومحمد مجدي أفشة، داخل النادي الأحمر.

كتب أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "‏يلا نحكي شوية .. نبدأ منين؟ طب نبدأ بكهربا اللي هيتمرن النهارده عادي آه هو زعلان لكن واخد راحه بأمر دكتور الفريق".

أضاف: "طب وقفشة أكيد متضايق جدا لكن غالبا هيلعب في المباريات الجاية، وكمان احتمال النهارده كولر هيقعد معاه".

وأتم تصريحاته: "طب ومنعم؟؟ منعم عايز يحترف في أوروبا والأهلي معندوش مانع بشرط رفع المقابل المادي".

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