استمرار الجزيري وعودة جعفر .. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك، مع نظيره إنبي، في التاسعة مساء اليوم الإثنين، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ22 لبطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على الخطة المناسبة لمواجهة إنبي، خلال المران الختامي أمس الأحد.

ووضح خلال المران، استمرار جوميز في تجربة عدد من اللاعبين، بجانب عودة سيف جعفر مرة أخرى للتشكيل، بعدما غاب في الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتوح – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : محمد أشرف روقا – سيف جعفر – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – مهاب ياسر.

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