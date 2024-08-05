بعد رباعية الأهلي والهبوط.. عماد النحاس يرحل عن تدريب المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تقدم عماد النحاس، باستقالته من تدريب فريق المقاولون العرب، بعد الخسارة بنتيجة كبيرة من الأهلي أمس الأحد في بطولة الدوري المصري 4\0.

وأكد مصدر مطلع، أن عماد النحاس أخطر مسؤولي المقاولون العرب، صعوبة استمراره على رأس الجهاز الفني في الفترة المقبلة بعد الخسارة أمس برباعية.

وأوضح المصدر، أن عماد النحاس، يرفض قيادة المقاولون في القسم الثاني الفترة المقبلة، بعد تأكد هبوط الفريق لدوري المحترفين الدرجة الأولى.

وكان الأهلي حقق الفوز بنتيجة كبيرة على المقاولون العرب أمس 4\0، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدوري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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